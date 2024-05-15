В Беларуси сегодня отмечают День семьи

Важнейшим направлением белорусской государственной семейной политики является охрана материнства и детства. Государственная поддержка семьи направлена не только на повышение уровня рождаемости и рост материального благосостояния населения, но и на укрепление семьи как социального института, нравственной основы устойчивого развития общества. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина и личности, поэтому семья — основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей. В текущем пятилетии семейная политика направлена на популяризацию в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни. Это предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021−2025 годы.