В Беларуси сегодня отмечают День семьи

Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 56 тыс. браков.
В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время в стране насчитывается почти 124 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 405 тыс. детей.
Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. В 2024 году на систему государственных пособий выделено Br3,4 млрд, из них Br1,8 млрд — на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет.
Ряд гарантий и поддержка реализуются и в семьях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время около 12 тыс. детей-сирот воспитываются в почти 7,7 тыс. замещающих семьях. Это и опекунские семьи, и приемные семьи, и детские дома семейного типа. Для них предусмотрено государственное обеспечение — ежемесячные денежные выплаты их приемным родителям, родителям-воспитателям, опекунам, а также возмещение средств на коммунальные услуги, которые связаны с содержанием детей-сирот.
Меры государственной поддержки действуют также для семей, усыновивших детей. Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 330 «О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей» предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на усыновленных детей до достижения ими возраста 16 лет. Сейчас на воспитании граждан-усыновителей находится более 7 тыс. усыновленных детей. Для более чем 5 тыс. из них осуществляются ежемесячные денежные выплаты.
Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси является семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2024 года составляет Br31 480. По состоянию на 1 мая 2024 года для многодетных семей открыто 137 379 депозитных счета «Семейный капитал». Это 82,6 тыс. депозитных счетов на сумму $826 млн и 54,8 тыс. — на сумму Br1,39 млрд. Кроме того, ежегодно многодетным семьям оказывается единовременная материальная помощь к началу учебного года.
Важнейшим направлением белорусской государственной семейной политики является охрана материнства и детства. Государственная поддержка семьи направлена не только на повышение уровня рождаемости и рост материального благосостояния населения, но и на укрепление семьи как социального института, нравственной основы устойчивого развития общества. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина и личности, поэтому семья — основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей. В текущем пятилетии семейная политика направлена на популяризацию в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни. Это предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021−2025 годы.
В Республике Беларусь в мае 2024 года проводится республиканская акция «Моя семья — моя страна», приуроченная к празднованию Дня семьи. Основными мероприятиями указанной акции станут проведение тематических пресс-мероприятий, информационно-просветительских, благотворительных акций, тематических конференций, конкурсов, форумов, круглых столов и фестивалей, а также культурных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятия. Кроме того, во всех учреждениях общего среднего образования