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Стала известна дата Последнего звонка в Уфе

Для школьников Уфы Последний звонок прозвучит 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе уже на следующей неделе для выпускников прозвучит Последний звонок. Как рассказали в городской администрации, праздник состоится 24 мая. Эту же дату ранее называл региональное Минобразования.

Выпускные вечера пройдут в Уфе через месяц. Для выпускников 9-х классов выпускные вечера проведут в пятницу, 28 июня, а одиннадцатиклассников — на следующий день.

Добавим, что в день проведения Последнего звонка в Башкирии нельзя будет купить спиртное в магазинах. Это же ограничение коснется и выпускных вечеров.

образование