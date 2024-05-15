Стала известна дата Последнего звонка в Уфе

В Уфе уже на следующей неделе для выпускников прозвучит Последний звонок. Как рассказали в городской администрации, праздник состоится 24 мая. Эту же дату ранее называл региональное Минобразования.
Выпускные вечера пройдут в Уфе через месяц. Для выпускников 9-х классов выпускные вечера проведут в пятницу, 28 июня, а одиннадцатиклассников — на следующий день.
Добавим, что в день проведения Последнего звонка в Башкирии нельзя будет купить спиртное в магазинах. Это же ограничение коснется и выпускных вечеров.