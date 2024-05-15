В Екатеринбурге открыли четырехметровую стелу «Орден Победы»

Стела изготовлена из нержавеющего металла ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» (РЦЛТ). «Установка стелы “Орден Победы” — это дань уважения и благодарность тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы помним историю Родины и гордимся нашими ветеранами! Сегодня общая задача — сохранить память у подрастающего поколения о Великой Отечественной войне», — написал мэр в своем telegram-канале.