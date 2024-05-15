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До +20°С и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 88% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется днем юго-восточный, южный с усилением от слабого до умеренного.

Температура воздуха днем составит 14−20 градусов тепла.