До +20°С и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси

Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется днем юго-восточный, южный с усилением от слабого до умеренного.
Температура воздуха днем составит 14−20 градусов тепла.
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется днем юго-восточный, южный с усилением от слабого до умеренного.
Температура воздуха днем составит 14−20 градусов тепла.