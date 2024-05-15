До +20°С и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и в основном без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.