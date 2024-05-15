Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В предгорье Алматы сносят крупный объект

В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Управлением градостроительного контроля города по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по ст. 316 ч.1, 321, 322 ч.1, 463 ч.1 КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

«За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по ст. 462 ч. 3 КоАП РК», — уточнили специалисты.

Также отмечено, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление Управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника.

21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

«Демонтаж начат сегодня, 15 мая 2024 года, в присутствии судебных исполнителей».

Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
недвижимость