В предгорье Алматы сносят крупный объект

В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров, сообщает Zakon.kz.