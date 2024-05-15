В предгорье Алматы сносят крупный объект

Управлением градостроительного контроля города по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по ст. 316 ч.1, 321, 322 ч.1, 463 ч.1 КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
«За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по ст. 462 ч. 3 КоАП РК», — уточнили специалисты.
Также отмечено, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление Управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника.
21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
«Демонтаж начат сегодня, 15 мая 2024 года, в присутствии судебных исполнителей».