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Врач предупредила новосибирцев, когда гастрит становится опасным

Об опасности гастрита рассказала врач из Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о разновидностях гастрита — он бывает острым или хроническим.

Во время острого гастрита боль значительно ощущается в верхней части живота, так после каждого употребления еды происходит вздутие и тяжесть живота, также возможна тошнота и рвота.

При хроническом гастрите происходит тяжесть в эпигастрии.

По словам врача, оба вида заболевания могут привести к серьезным и опасным осложнениям, если вовремя не обратиться к гастроэнтерологу и не начать их лечить.

Напомним, что более половины новосибирцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем.

здоровье