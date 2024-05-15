В Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды 15 мая

Помимо этого, с 15 по 21 мая отключат горячую воду в Кировском районе — по улицам Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд. В Ленинском районе: на улицах Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская, Тихвинская, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко.