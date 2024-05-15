Заморозки до минус 7 зафиксированы в Челябинской области минувшей ночью

«Во вторник, 14 мая, наблюдалась переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем вчера была плюс 8−14, минувшей ночью — плюс 1−3, в большинстве районов отмечены заморозки: в воздухе — до минус 4, на почве — до минус 7», — говорится в комментарии дежурного синоптика.