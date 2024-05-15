Заморозки до минус 7 зафиксированы в Челябинской области минувшей ночью

Заморозки до минус 7 градусов зафиксированы в Челябинской области минувшей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из обзора погоды за последние 24 часа, подготовленного специалистами регионального ЦГМС.
«Во вторник, 14 мая, наблюдалась переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем вчера была плюс 8−14, минувшей ночью — плюс 1−3, в большинстве районов отмечены заморозки: в воздухе — до минус 4, на почве — до минус 7», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Днем в среду прогнозируется плюс 10−15, при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер северной четверти 4−9 м/с.