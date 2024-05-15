Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки до минус 7 зафиксированы в Челябинской области минувшей ночью

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа, подготовленного специалистами регионального ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 99% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Заморозки до минус 7 градусов зафиксированы в Челябинской области минувшей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа, подготовленного специалистами регионального ЦГМС.

«Во вторник, 14 мая, наблюдалась переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем вчера была плюс 8−14, минувшей ночью — плюс 1−3, в большинстве районов отмечены заморозки: в воздухе — до минус 4, на почве — до минус 7», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Днем в среду прогнозируется плюс 10−15, при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер северной четверти 4−9 м/с.