Грузия вводит новые правила для белорусских туристов с 1 июня 2024

В сообщении говорится, что с 1 июня туристы должны иметь при себе медицинскую страховку на весь период пребывания в Грузии. Отмечается, что минимальный страховой пакет должен быть 5 тысяч долларов или евро и покрывать экстренные амбулаторные услуги. И 30 тысяч долларов или евро на лечение в стационаре. Страховка может быть оформлена на одном из трех языков. Это грузинский, русский, английский.