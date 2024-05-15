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Грузия вводит новые правила для белорусских туристов с 1 июня 2024

Грузия изменит правила въезда для белорусских туристов с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Грузия вводит новые правила для иностранных туристов, в том числе из Беларуси, с 1 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российской ассоциации туроператов (АТОР).

В сообщении говорится, что с 1 июня туристы должны иметь при себе медицинскую страховку на весь период пребывания в Грузии. Отмечается, что минимальный страховой пакет должен быть 5 тысяч долларов или евро и покрывать экстренные амбулаторные услуги. И 30 тысяч долларов или евро на лечение в стационаре. Страховка может быть оформлена на одном из трех языков. Это грузинский, русский, английский.

В АТОР напомнили, что при отсутствии медстраховки у туриста штраф составит 300 лари, или около 112 долларов по состоянию на 15 мая 2024 года. В том случае, если турист не выплатит данную сумму в указанный срок, то штраф автоматически удвоится.

туризм и отдых