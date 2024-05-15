Суд обязал мэрию Новосибирска построить недостающие школы в двух микрорайонах

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на этих территориях с 2010 года идет активное жилищное строительство.
«Однако проблема перенаполняемости детских садов и школ на этих территориях не решается. Наполняемость образовательных учреждений в границах микрорайонов превышает проектную в 2−3 раза», — говорится в сообщении.
Прокуратура потребовала обязать муниципалитет создать дополнительные места в школах и детских садах. Решение суда не вступило в законную силу.
В начале апреля 2024 года стало известно, что в бюджете Новосибирской области предусмотрено увеличение средств на концессионные соглашения на строительство школ и поликлиник. «Мы снова предусматриваем увеличение средств на концессии на 2024 год, я полагаю, что с учетом переноса невостребованных средств в 2023 году. Есть ли вообще необходимость их планировать на 2024 год, с учетом того, что сроки сдачи объектов переносятся все дальше. Возьмем школы. Динамика отчетов по их строительству от 10 до 20% по каждой школе, и так на протяжении девяти месяцев», — сказала тогда зампредседателя заксобрания региона Ирина Диденко.
В конце этого же месяца власти области заявили о возможно расторжении концессионных соглашений в регионе. В Новосибирске возведением шести школ в рамках 15-летнего концессионного соглашения занимается ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». Общее число мест в школах — 6 тыс. Инвестиции в проект запланированы в объеме 8,3 млрд руб. Изначально срок сдачи проектов школ был намечен на декабрь 2022 года.
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