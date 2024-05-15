Суд обязал мэрию Новосибирска построить недостающие школы в двух микрорайонах

В начале апреля 2024 года стало известно, что в бюджете Новосибирской области предусмотрено увеличение средств на концессионные соглашения на строительство школ и поликлиник. «Мы снова предусматриваем увеличение средств на концессии на 2024 год, я полагаю, что с учетом переноса невостребованных средств в 2023 году. Есть ли вообще необходимость их планировать на 2024 год, с учетом того, что сроки сдачи объектов переносятся все дальше. Возьмем школы. Динамика отчетов по их строительству от 10 до 20% по каждой школе, и так на протяжении девяти месяцев», — сказала тогда зампредседателя заксобрания региона Ирина Диденко.