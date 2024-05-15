Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на 14 часов закроют парковку перед Башдрамтеатром

В Уфе с 16 по 23 мая пройдет VIII Международный фестиваль национальных театров «Туганлык». В связи с этим в пресс-службе администрации города предупредили об ограничениях.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 16 мая с 5:00 до 19:00 будет закрыта парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури на улице Заки Валиди, 34.

Уфимцев и гостей города призывают заранее выбирать места для стоянки автомобилей.