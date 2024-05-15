В Уфе на 14 часов закроют парковку перед Башдрамтеатром

Так, 16 мая с 5:00 до 19:00 будет закрыта парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури на улице Заки Валиди, 34.
Уфимцев и гостей города призывают заранее выбирать места для стоянки автомобилей.
В Уфе с 16 по 23 мая пройдет VIII Международный фестиваль национальных театров «Туганлык». В связи с этим в пресс-службе администрации города предупредили об ограничениях.
Так, 16 мая с 5:00 до 19:00 будет закрыта парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури на улице Заки Валиди, 34.
Уфимцев и гостей города призывают заранее выбирать места для стоянки автомобилей.