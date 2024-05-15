Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске расскажут о забытых трактах города на «Научном субботнике»

Это мероприятие — часть проекта из 13 лекций.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске проходит научно-популярный проект «Научные субботники». Уже в 13-ый раз в его рамках проходят лекции на самые разные темы. В этом году для участников подготовили 14 тем от рассказов про обиталей дна Байкала до историй об искусственном интеллекте. А уже 18 мая сибирякам расскажут о забытых трактах Иркутска, об этом сообщает ИА «Альтаир».

Это будет заключительная лекция проекта. Ее автор — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ИГУ Лариса Салахова. Она подготовила для слушателей историю «Забытые тракты: пути из Иркутска».

Встреча намечена на 11:00, кроме того организаторы будут вести прямую трансляцию на видеоплатформах.

образование