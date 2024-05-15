В Иркутске расскажут о забытых трактах города на «Научном субботнике»

В Иркутске проходит научно-популярный проект «Научные субботники». Уже в 13-ый раз в его рамках проходят лекции на самые разные темы. В этом году для участников подготовили 14 тем от рассказов про обиталей дна Байкала до историй об искусственном интеллекте. А уже 18 мая сибирякам расскажут о забытых трактах Иркутска, об этом сообщает ИА «Альтаир».