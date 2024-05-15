Учения по экстренному реагированию пройдут в Караганде

«Просим жителей с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений среди населения», — обращается к карагандинцам и гостям города областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.