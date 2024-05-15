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Учения по экстренному реагированию пройдут в Караганде

В ТЦ «City Mall» (пр-т Бухар-жырау, д. 59/2) и в здании Карагандинского цирка (ул. Комиссарова, д. 45) 15 мая с 09:30 до 12:00 планируются учения по экстренному реагированию на террористические проявления, передает DKNews.kz.

Источник: Акимат Карагандинской области

В торговом центре и цирке предусмотрены меры ограничения. Также будет перекрыто движение автотранспорта на пересечении улицы Воинов-Интернационалистов с Комиссарова, в районе торгового центра «City Mall» и Карагандинского цирка.

«Просим жителей с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений среди населения», — обращается к карагандинцам и гостям города областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.