Отключение горячей воды начинается с 15 мая в Минске

Уточняется, что плановое отключение горячего водоснабжения необходимо для того, чтобы подготовиться тепловые сети Минска в работе в период отопительного сезона. В сообщении также сказано, что время подачи горячей воды будет максимально сокращено. В случае успешного испытания трубопроводов тепловых сетей, при отсутствии дефектов, требующих проведения незапланированных работ, отключение горячей воды не будет превышать 13 суток.