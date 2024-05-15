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Отключение горячей воды начинается с 15 мая в Минске

Назван полный список адресов, где отключат горячую воду в Минске в мае 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Минске со среды, 15 мая 2024 года, начинается плановое отключение горячей воды. Графики отключения горячего водоснабжения были опубликованы на сайтах «Минскэнерго» и предприятия «Минскоммунтеплосеть». С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.

Уточняется, что плановое отключение горячего водоснабжения необходимо для того, чтобы подготовиться тепловые сети Минска в работе в период отопительного сезона. В сообщении также сказано, что время подачи горячей воды будет максимально сокращено. В случае успешного испытания трубопроводов тепловых сетей, при отсутствии дефектов, требующих проведения незапланированных работ, отключение горячей воды не будет превышать 13 суток.

ЖКХ