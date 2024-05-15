Омичка отсудила у клиники более 300 тыс. рублей за вытекший грудной имплант

Женщина пояснила, что увеличила грудь в одной из омских клиник. Однако в какой-то момент один из имплантов лопнул и вытек. Это доказывает выписка из стационара. Производитель предоставлял на изделие пожизненную гарантию и женщина обратилась в клинику, где увеличивала грудь, с требованием вернуть ей деньги за операцию и вытащить импланты из груди бесплатно. Но в клинике отказались это делать.