Омичка отсудила у клиники более 300 тыс. рублей за вытекший грудной имплант

ГУ ФССП России по Омской области сообщило об омичке, которая обратилась в суд с жалобой на грудной имплант, лопнувший прямо внутри женщины.
Женщина пояснила, что увеличила грудь в одной из омских клиник. Однако в какой-то момент один из имплантов лопнул и вытек. Это доказывает выписка из стационара. Производитель предоставлял на изделие пожизненную гарантию и женщина обратилась в клинику, где увеличивала грудь, с требованием вернуть ей деньги за операцию и вытащить импланты из груди бесплатно. Но в клинике отказались это делать.
Тогда омичка обратилась в суд и выиграла. Клиника должна была выплатить женщине 322 тысячи рублей, однако не сделала этого. Только после визита судебного пристава управляющие клиники поняли, что им некуда деваться и выплатили омичке все деньги.