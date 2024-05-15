В Караганде повысили плату за проезд в автобусах

«Дети до 18 лет по-прежнему будут ездить бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчетных показателя».