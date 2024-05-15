В Караганде повысили плату за проезд в автобусах

В сообщении ведомства за 15 мая 2024 года сказано, что в городе с 1 июня увеличится тариф на городских и пригородных маршрутах.
По данным отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все льготные проезды останутся.
«Дети до 18 лет по-прежнему будут ездить бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчетных показателя».
Пенсионерам по возрасту льгота останется прежней — 50 тенге.
Специалисты уточняют, что действующий тариф 80 тенге был установлен более 10 лет назад.
Также сказано, что в филиале транспортного холдинга ONAY! сообщили, что реализация проездных билетов на июнь временно приостановлена.
«Действующий тариф был определен более 10 лет назад в размере 90 тенге, ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, поскольку за это время зарплаты водителей выросли, стоимость бензина изменилась, заработная плата всех людей в этом зале изменилась», — заявил аким Женис Касымбек.