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В Караганде повысили плату за проезд в автобусах

С 1 июня 2024 года изменится тариф на проезд в общественном транспорте Караганды. О нововведениях Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного акимата.

Источник: gov.kz

В сообщении ведомства за 15 мая 2024 года сказано, что в городе с 1 июня увеличится тариф на городских и пригородных маршрутах.

При безналичной оплате он составит 100 тенге, за наличные — 200 тенге.

По данным отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все льготные проезды останутся.

«Дети до 18 лет по-прежнему будут ездить бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчетных показателя».

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды

Пенсионерам по возрасту льгота останется прежней — 50 тенге.

Специалисты уточняют, что действующий тариф 80 тенге был установлен более 10 лет назад.

С тех пор основные затраты перевозчиков выросли в среднем в 3,5 раза. А это заработная плата водителей, дизельное топливо, смазочные материалы, автошины и т. д.

Также сказано, что в филиале транспортного холдинга ONAY! сообщили, что реализация проездных билетов на июнь временно приостановлена.

«Действующий тариф был определен более 10 лет назад в размере 90 тенге, ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, поскольку за это время зарплаты водителей выросли, стоимость бензина изменилась, заработная плата всех людей в этом зале изменилась», — заявил аким Женис Касымбек.