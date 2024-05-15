В аэропорту Красноярска 15 мая откроется новый перрон

«Мы уже сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие аэропорта — модернизацию взлётно-посадочной полосы, расширение перронов и, что очень важно для нас, открытие в Красноярском аэропорту центра по ремонту и обслуживанию судов», — цитирует пресс-служба правительства края губернатора Михаила Котюкова.