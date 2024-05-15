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В аэропорту Красноярска 15 мая откроется новый перрон

Воздушная гавань сможет вмещать больше самолётов и сократить время их наземного обслуживания.

Источник: Аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска 15 мая откроется новый перрон. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Напомним, в аэропорту прошли крупные реконструкционные работы, которые позволили открыть новый перрон. Теперь воздушная гавань способна вмещать больше самолётов и сократить время их наземного обслуживания.

«Мы уже сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие аэропорта — модернизацию взлётно-посадочной полосы, расширение перронов и, что очень важно для нас, открытие в Красноярском аэропорту центра по ремонту и обслуживанию судов», — цитирует пресс-служба правительства края губернатора Михаила Котюкова.

Недавно стало известно, что красноярский врач спасла пассажирку самолёта с сильным приступом аллергии.