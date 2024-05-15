Знаменитый тренер по боксу скончался в Екатеринбурге

Об этом сообщают в спортивной школе бокса «Малахитовый гонг».
В школе отмечают, что Сергей Зубенко был тренером с большой буквы. Свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения.
«Для своих воспитанников он был и мудрым наставником, и отцом, и другом, — сообщили в школе. — Мы глубоко соболезнуем родным и близким».
«МК-Урал» ранее писал, что 21 апреля скончался хоккейный тренер школы «Спартаковец» Александр Каськов. Об этом сообщается на сайте хоккейной школы.
6 воспитанников Александра Каськова получили званием кандидатов в мастера спорта. Он передавал свой опыт коллегам, многие его воспитанники также стали тренерами.