Тепло должно вернуться в Самарскую область к концу недели

В ночь на 16 мая ветер немного стихнет до 3−8 м/с, а температура опустится до +2…+7 °C. Однако в некоторых местах региона прогнозируются заморозки до −1…-3 °C. Днем в четверг осадки не ожидаются, ветер останется прежним, а температура поднимется до +12…+17 °C.