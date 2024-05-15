Тепло должно вернуться в Самарскую область к концу недели

В мае 2024 года холодная погода слишком задержалась в Самарской области. Тепло должно наконец порадовать жителей региона к концу недели. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды.
— На ближайшей неделе территория Поволжья будет под влиянием обширного Скандинавского антициклона. Если не появятся облачные поля, днем воздух будет интенсивно прогреваться и к концу периода максимальные температуры воздуха станут более комфортными, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В целом прогнозируется малооблачная погода без осадков, а в ночные часы все еще местами ожидаются заморозки. В среду, 15 мая, в Самарской области температура воздуха днем составит +10…+15 °C. Осадков не будет, а северо-восточный ветер достигнет 5−10 м/с.
В ночь на 16 мая ветер немного стихнет до 3−8 м/с, а температура опустится до +2…+7 °C. Однако в некоторых местах региона прогнозируются заморозки до −1…-3 °C. Днем в четверг осадки не ожидаются, ветер останется прежним, а температура поднимется до +12…+17 °C.
В ночь снова похолодает до +2…+7 °C, местами до −1…-3 °C. А в пятницу, 17 мая, дневная температура порадует теплом +14…+19 °C. Ветер сменит свое направление на юго-западное.