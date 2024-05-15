Домогаров объяснил, почему ушел из театра Моссовета, в открытом письме

«Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля “Ричард III”, имеющего самую высокую цену на билеты; на то, что “Ричард III” принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг», — заявил артист.