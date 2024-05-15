Опять будем привыкать к потёмкам, хорошо, что свечи с Пасхи остались: Тысячи жителей Кишинёва и пригородов останутся без электричества в среду, 15 мая

Поставщик электроэнергии сообщил о временных отключениях.
Кишинев, сектор Ботаника.
ул. Минская, 49/1, Сармизежетуса частично, с 10:00 до 17:30.
Кишинев, сектор Буюкань.
ул. Букурей 18А, 18/2 частично, с 09:40 до 17:00.
ул. Алба Юлия 87, 87 блок Б, 89/4, 91/1, 95, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206 частично, с 09:50 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань, Ватра.
ул. Плопилор, Сергей Богза, Штефан-Водэ частично, с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань, коммуна Трушень.
ул. Трушень частично, с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Центр.
ул. Алексей Матеевич 72, 84/1, Мария Чиботарь 1−5, 4, 4/1, Михаил Когэлничану 83, 87, 87а, Сфатул Цэрий 1, 1/1, Василе Лупу 53 частично, с 09: 30 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы.
ул. Хайдучиу Бужор 59А, 65, 69, 465, Вадул луй Водэ 31 частично, с 09:10 до 17:00.
ул. Будай 23, Булбоака 25−45, 34−56, Бутучень 21−25, 22−42, 29−39, Мария Дрэган 26/2, 26/2А, 26/2б, 26/3, 26/3А, 38, Васлуй 49А частично, с 11:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы, Бубуечь.
ул. Андрей Дога, Буребиста, Евгений Дога, Флорилор, Игорь Виеру, Индепенденций, Извоарелор, Михай Эминеску, Мирон Костин, Салчимилор, Сфынтул Андрей, Валя Язулуй, Валериу Купча, Вероника Микле, Викторией частично, с 09:10 до 10:30.
Кишинев, сектор Чеканы, Будешты.
ул. Богдана Петричеику Хашдеу, Будешть, Кишинэулуй, Георге Асаки, ул. Миорица, ул. Примаверий, ул. Сфынтул Георге, с 9.00 до 13:00.