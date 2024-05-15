Главные новости за 11−14 мая

ВЧЕРА
Ядерное сдерживание, евразийский юбилей, парад Победы и флаг из космоса. Итоги недели Президента.
Соцопрос: белорусы главным национальным символом страны считают госсимволику.
Минобразования: уважение к государственным символам закладывается с детства.
«Мы, беларусы — мірныя людзі…» подпевают даже малыши. Посмотрели, как в детсаду знакомят с госсимволами.
ФОТОФАКТ: День государственных флага, герба и гимна празднуют в Гродно.
В столице с 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения.
Минэкономики: стоимость 190 проектов инициативы «Один район — один проект» — около Br8 млрд, итоги программы будут подведены в 2026 году.
«Люди остаются с долгами». Томаш Шмидт рассказал, к чему привела поляков политика Варшавы.
Как компания Burisma связана со спонсированием армии дронов для ГУР МО. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал украинский политик Андрей Деркач.
Улучшение оборудования и серьезный контроль. Как в Беларуси следят за радиационной обстановкой.
В храме и с молитвой. Как отметить Радуницу по-православному, рассказал священнослужитель.
ФОТОРЕПОРТАЖ: У православных верующих — Радуница.
В ПВТ создан первый онлайн-сервис электронной медиации.
ФОТОФАКТ: Более 150 уникальных автомобилей в одном месте собрало автошоу «Тачки».
В Беларуси можно было увидеть северное сияние из-за усиления магнитной бури до уровня G4.
Новые знакомства, спорт и встречи с блогерами. Как проходят Всебелорусские детские игры победителей.
Белорусские борцы получили десять лицензий на летние Олимпийские игры в Париже.
Белорус Воропаев завоевал золото турнира Большого шлема по дзюдо в Астане.
Горносько собрала полный комплект наград этапа Кубка вызова в Португалии.
Российская биатлонистка Шнейдер переходит в сборную Беларуси.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Актуальные предложения по временной занятости и трудоустройству молодежи» состоится 15 мая в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30.
Дни духовной культуры России пройдут в Беларуси
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 15 мая, в День семьи, проведет тематические экскурсии, мастер-классы и викторины.
Белорусско-индийский кинофестиваль пройдет по 16 мая в Мумбаи. В ходе фестиваля будут показаны три белорусских и три индийских картины.
Региональные туры национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт — 2024», посвященного 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, пройдут в Беларуси по 16 мая.
ЗАВТРА
Международный день света.
Международный день мирного сосуществования. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 72/130, провозглашающую 16 мая Международным днем мирного сосуществования, подчеркнув, что его проведение представляет собой способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.
День биографов.
120 лет назад родился Колычев Осип Яковлевич, русский поэт, переводчик. Автор поэмы о Я. Купале «Белорусская быль», а также воспоминаний «Необычная задушевность» в книге «Такой он был». На русский язык перевел отдельные произведения А. Александровича, П. Бровки, Я. Купалы, М. Танка, М. Чарота и др. Умер в 1973 году.
105 лет назад родился Потеев Николай Павлович, Герой Советского Союза (1945). В 1943 году окончил Камышинское танковое училище, в 1951 году — Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии. В Великую Отечественную войну с 1941 года на Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Участник освобождения Беларуси, Литвы, Латвии, боев на территории Восточной Пруссии. Отличился 18−21.09.1944 года в боях на территории Латвии: танковая рота под командованием лейтенанта Потеева в районе г. Елгава и Добеле остановила наступление противника и на протяжении 4 суток отбила 28 контратак, уничтожила 37 гитлеровских танков. В 1949−70 годах служил в Советской Армии. Умер в 1972 году.