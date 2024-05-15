Главные новости за 11−14 мая

Международный день мирного сосуществования. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 72/130, провозглашающую 16 мая Международным днем мирного сосуществования, подчеркнув, что его проведение представляет собой способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.