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К концу рабочей недели в Воронежской области потеплеет до 21 градуса

В пятницу, 17 мая, Воронежский гидрометцентр пообещал потепление до 21°.

Сейчас в Ричмонде: +17° 9 м/с 88% 748 мм рт. ст. +16°

Погоду области будет определять антициклон.

Сегодня, 15 мая, днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет не выше 17° тепла. В Воронеже холодно — до 15°.

В четверг, 16 мая, на территории области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью 1−6° тепла, днем 14−19°. В Воронеже ночью ожидается 3−5°, днем 14−16°.

В пятницу, 17 мая, в Воронежской области обещают облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 2−7° тепла, днем 16−21°. В столице Черноземья воздух прогреется всего до 18°.

Самый теплый день 15 мая наблюдался в 2013 году — до 32 градусов жары, а самый холодный день был в 1954 году — до 3° мороза.