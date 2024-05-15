К концу рабочей недели в Воронежской области потеплеет до 21 градуса

Погоду области будет определять антициклон.
Сегодня, 15 мая, днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет не выше 17° тепла. В Воронеже холодно — до 15°.
В четверг, 16 мая, на территории области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью 1−6° тепла, днем 14−19°. В Воронеже ночью ожидается 3−5°, днем 14−16°.
В пятницу, 17 мая, в Воронежской области обещают облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 2−7° тепла, днем 16−21°. В столице Черноземья воздух прогреется всего до 18°.
Самый теплый день 15 мая наблюдался в 2013 году — до 32 градусов жары, а самый холодный день был в 1954 году — до 3° мороза.