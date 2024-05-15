«Монетная неделя» в Крыму: банки проводят акцию по приему мелочи

Монеты без проблем обменяют на купюры, либо зачислят на счет без комиссии с 20 мая по 2 июня в банковских отделениях Симферополя, Феодосии и Ялты. Для нехитрого действа нужно обязательно взять с собой паспорт, и вдобавок заполнить заявление.