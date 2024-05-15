«Монетная неделя» в Крыму: банки проводят акцию по приему мелочи

Крымчан и гостей региона приглашают в отделения банков для обмена накопившейся мелочи на бумажные купюры или зачисления на счет.
— Акция «Монетная неделя» пройдет по всей стране, — сообщили в пресс-службе крымского отделения Центрального банка РФ.
В ведомстве объяснили, что из-за безналичных расчетов и нежелания торговых точек брать монеты для оплаты покупок, металлические деньги оседают в копилках и кошельках.
Главная цель акции «Монетная неделя» — вернуть монеты в оборот, чтобы уменьшить расходы на их выпуск. В 2023 году в Республике Крым собрали 83 тысячи монет — это около 370 килограммов.
Монеты без проблем обменяют на купюры, либо зачислят на счет без комиссии с 20 мая по 2 июня в банковских отделениях Симферополя, Феодосии и Ялты. Для нехитрого действа нужно обязательно взять с собой паспорт, и вдобавок заполнить заявление.
Можно сдать любые монеты Банка России, выпущенные не позднее 1997 года. Банки примут также деньги, состояние, которых оставляет желать лучшего — окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные.