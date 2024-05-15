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Западные ветры дуют в Петербурге. Что они нам несут?

Солнце и западные ветры нагревают Петербург.

Сейчас в Ричмонде: +17° 9 м/с 88% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: Фонтанка.ру

Дождались: погода в Петербурге почти летняя.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19−21 градуса, на побережье Финского залива до 16.

Сегодня регион будет ощущать влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Солнечные лучи и западные ветры продолжат процессы повышения температуры. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Следующие два дня тоже будут без существенных осадков. 16 мая ожидается 18−20 градусов, а 17-го чуть прохладнее — 16−18 градусов.