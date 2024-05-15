Западные ветры дуют в Петербурге. Что они нам несут?

Дождались: погода в Петербурге почти летняя.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19−21 градуса, на побережье Финского залива до 16.
Сегодня регион будет ощущать влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Солнечные лучи и западные ветры продолжат процессы повышения температуры. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня тоже будут без существенных осадков. 16 мая ожидается 18−20 градусов, а 17-го чуть прохладнее — 16−18 градусов.