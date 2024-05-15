Западные ветры дуют в Петербурге. Что они нам несут?

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19−21 градуса, на побережье Финского залива до 16.