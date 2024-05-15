Началось благоустройство сквера «Пионерский»

— В сквере будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, появится детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, установят урны, скамейки, смонтируют систему полива и наружное освещение, будет выполнено озеленение. Здесь высадят деревья, кустарники, цветы-многолетники, посеют газон. Уже выполнены работы по валке и обрезке аварийных деревьев, установке бордюрного камня, подготовлена площадка для установки современного детского игрового комплекса, завершается обустройство плиточного покрытия пешеходных дорожек, — проинформировал Алексей Логвиненко.