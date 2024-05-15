Началось благоустройство сквера «Пионерский»

Он расположен вдоль ул. Профсоюзной в Железнодорожном районе, сообщил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
По словам Алексея Логвиненко, данная территория в прошлом году стала победителем областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. В ходе онлайн-голосования этот сквер набрал больше всего голосов.
Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России. Стоимость проекта — 42 млн руб. Он финансируется из трех источников: федерального, регионального, городского бюджетов. Основная часть средств — 40,7 млн — выделена из федерального бюджета.
— В сквере будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, появится детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, установят урны, скамейки, смонтируют систему полива и наружное освещение, будет выполнено озеленение. Здесь высадят деревья, кустарники, цветы-многолетники, посеют газон. Уже выполнены работы по валке и обрезке аварийных деревьев, установке бордюрного камня, подготовлена площадка для установки современного детского игрового комплекса, завершается обустройство плиточного покрытия пешеходных дорожек, — проинформировал Алексей Логвиненко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.