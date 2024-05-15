Крымскому мосту — 6 лет

Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.
Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет «тянет» на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.
Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны.