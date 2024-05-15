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Крымскому мосту — 6 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Самый длинный мост в Европе — Крымский мост — отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в строй его автодорожная часть, которая соединила Керчь и Тамань.

Источник: РИА "Новости"

Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.

Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет «тянет» на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.

Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны.