Когда снимут запрет на вылов омуля на Байкале

«История с омулем — это работа вдолгую, — подчёркивает директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. — У нас спрашивают, привёл ли к чему-нибудь запрет на лов. А я говорю, что у нас основная популяция — посольская, которая воспроизводится на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии. Там самые большие рыбины, но они и самые долгорастущие до половозрелого состояния. Для этого им требуется 10−12 лет. То есть надо подождать с 2017 года, когда был введён запрет, как минимум, 10 лет и только потом спрашивать: помогли какие-то меры или нет».