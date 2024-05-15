Когда снимут запрет на вылов омуля на Байкале

В ближайшее время в воду выпустят ещё 50 миллионов. Поможет ли это ускорить возобновление омулёвого промысла?
Что говорит наука?
В непростом деле восстановления популяции омуля важно опираться на научные исследования. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в первую очередь необходимо уделить большое внимание исследованиям и экспертному сопровождению воспроизводства омуля.
«В этом случае необходимо ориентироваться только на полноценные научные данные, они должны послужить ориентиром», — подчёркивает он.
Также специалисты ожидают, что за счёт «урожайного» поколения 2020 года можно ожидать естественного прироста популяции в 2026 году.
Увы, но эта работа приносит свои плоды не так быстро, как хотелось бы: выпущенная в Байкал личинка станет мальком только через несколько месяцев. А нереститься выросшая рыба сможет только через несколько лет. Иркутские учёные и вовсе избегают называть конкретные сроки восстановления популяции рыбы в озере.
«История с омулем — это работа вдолгую, — подчёркивает директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. — У нас спрашивают, привёл ли к чему-нибудь запрет на лов. А я говорю, что у нас основная популяция — посольская, которая воспроизводится на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии. Там самые большие рыбины, но они и самые долгорастущие до половозрелого состояния. Для этого им требуется 10−12 лет. То есть надо подождать с 2017 года, когда был введён запрет, как минимум, 10 лет и только потом спрашивать: помогли какие-то меры или нет».
Оптимистичный срок — 2025 год
Большую работу по восстановлению популяции омуля ведут в соседней Бурятии, где действует завод по искусственному выращиванию рыбы. Буквально накануне в акваторию Байкала выпустили первый в этом году миллион личинок.
«Мероприятия по искусственному воспроизведению ценного омуля позволяют быстро восстанавливать популяцию, чтобы она достигла своей биологической массы в 10 тысяч тонн, — рассказывает министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев. — И только тогда уже можно будет говорить о снятии запрета на вылов. Мы предварительно планируем в 2025 году начать добычу в режиме промразведки — то есть промыслового поиска рыбы».
Сейчас же ловля омуля разрешена только рыбакам-любителям — и то лишь в определённых частях озера. Скорее всего, в этом году, как и в прошлом, её согласуют в Северо-Байкальском, Баргузинском и Прибайкальском районах республики. В Иркутской области разрешают лишь на пару недель в июле, в районе Утулика.
У любительской ловли омуля есть свои правила. Она может вестись только с 5 утра до 10 вечера, и на каждого рыбака должно быть не более 10 крючков. Есть требования и к объёму выловленной рыбы: не больше пяти килограммов на человека. Причём длина каждой рыбы должна быть менее 20 сантиметров.
В Иркутской области изучают возможность использовать Братское водохранилище для разведения этого вида рыбы.