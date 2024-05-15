На Кубани 15 мая ожидаются дождь и сильный ветер

В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Утром в южной половине края ожидается туман.
В отдельных районах комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.
Ветер южной четверти 4−9 м/с, местами порывы до 12−14 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с.
Температура воздуха на Азовском побережье +13… +18 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах +10… +15 градусов. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +15… +20 градусов.
Ранее мы сообщали, что из-за осадков в трех районах Кубани ожидают подъем уровня воды в реках.