Анна Чапман объяснила волгоградским студентам причины начала СВО

«После того как началась специальная военная операция, я подумала, что нужно сделать такой проект, который бы объяснял простыми словами, что произошло и что вообще было последние 30 лет с нами. Это — мой способ участвовать. Мне захотелось, чтобы был продукт, который показывает, кто такие русские, что такое Россия и почему мы поступили так, а не иначе», — объяснила Анна Чапман.