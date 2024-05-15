Анна Чапман объяснила волгоградским студентам причины начала СВО

В рамках «Диалога на равных» Чапман обсудила с молодыми людьми пути к успеху и поделилась своим видением современной политической ситуации.
Студенты различных вузов города, включая ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГАУ, а также Пятигорский медико-фармацевтический институт, имели возможность задать вопросы и обсудить с Чапман ее документальный проект «Красная тревога», раскрывающий глубинные мотивы глобальной политики и стратегии Запада.
В ходе встречи Чапман рассказала о том, что побудило ее создать проект, который бы объяснял события последних десятилетий и действия России на международной арене. Она подчеркнула, что важно не молчать и делиться истиной, особенно в контексте специальной военной операции и защиты суверенитета страны.
«После того как началась специальная военная операция, я подумала, что нужно сделать такой проект, который бы объяснял простыми словами, что произошло и что вообще было последние 30 лет с нами. Это — мой способ участвовать. Мне захотелось, чтобы был продукт, который показывает, кто такие русские, что такое Россия и почему мы поступили так, а не иначе», — объяснила Анна Чапман.
Чапман также выразила уверенность в том, что успех личности определяется умением общаться и психологической готовностью к взаимодействию с окружающими. Визит на родину и встреча с молодежью Волгограда, по ее словам, принесли ей исключительно положительные эмоции.
Студенты вузов выразили благодарность ведущей за возможность открытого диалога и подчеркнули значимость осведомленности о текущих событиях в стране и мире. Время требует осознанного восприятия истории и патриотического духа, что делает подобные встречи особенно актуальными и ценными.