На острове Ольхон на Байкале закрыли туристические маршруты из-за пожара

В Иркутской области на острове Ольхон временно закрыли все туристические маршруты из-за лесного пожара. Сейчас на острове действует высокий класс пожарной опасности. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе дирекции национальных парков «Заповедное Прибайкалье».
«Пожар находится в труднодоступной местности Прибайкальского национального парка. К месту направились 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы», — объяснили АиФ-Иркутск в дирекции.
С 4 мая в Прибайкальском нацпарке действует особый противопожарный режим. Самая пожароопасная ситуация находится именно на острове Ольхон. В связи с этим с 8 мая закрыт самый популярный среди туристов маршрут — «Север острова Ольхон».
В Иркутском гидрометцентре рассказали, что с 15 по 17 мая в регионе ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Накануне заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по области Александр Кузнецов сообщил, что 14 мая лесные пожары произошли в 33 районах Иркутской области.