На острове Ольхон на Байкале закрыли туристические маршруты из-за пожара

В Иркутской области на острове Ольхон временно закрыли все туристические маршруты из-за лесного пожара. Сейчас на острове действует высокий класс пожарной опасности. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе дирекции национальных парков «Заповедное Прибайкалье».