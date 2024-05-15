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Насилие в отношении женщин и дискриминационные социальные институты ежегодно обходятся мировой экономике в 6 триллионов долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Насилие в отношении женщин и дискриминационные социальные институты ежегодно обходятся мировой экономике в 6 триллионов долларов. Об этом в своем приветственном слове к участницам прошедшего в Самарканде Азиатского форума женщин заявила заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор «ООН-Женщины» Сима Сами Бахус, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Отметив успехи Узбекистана на пути обеспечения гендерного равенства и положительные тенденции в мире, она перечислила существующие проблемы:

Каждая третья женщина в мире продолжает подвергаться насилию и домогательствам. Главная причина — дискриминационные нормы и законодательные системы;

Уровень безработицы среди женщин составляет 50%, когда как показатель среди мужчин — 30%;

Женщины зарабатывают в среднем на 20% меньше мужчин. Их работа часто не обеспечивает гарантий занятости, они не защищены трудовым законодательством и не имеют пенсий или медицинской страховки;

60% женщин заняты в неформальном секторе экономики. В странах с низким уровнем дохода этот показатель превышает 90%;

Одна из десяти женщин продолжает жить в условиях крайней нищеты;

Насилие в отношении женщин и дискриминационные социальные институты ежегодно обходятся мировой экономике в 6 триллионов долларов.

Также она добавила, что инвестиции в расширение экономических прав и возможностей женщин приносят огромные дивиденды для всего мира, и призвала все страны обеспечить выполнение итоговых рекомендаций сессий Комиссии по положению женщин.

«В мире, где царит фрагментация, предстоящий в сентябре 2024 года “Саммит будущего” предоставляет уникальную возможность восстановить доверие и сформировать новый международный консенсус о том, как защитить наше общее будущее. Это также шанс обеспечить открытость финансовых институтов и систем, чтобы они работали на благо женщин и мужчин», — заявила Сима Сами Бахус.

Она призвала включить гендерную проблематику в обязательства по финансированию развития, проводить экономическую и социальную политику, учитывающую гендерные аспекты, а также финансировать женские организации и объединения.