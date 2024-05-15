Отметив успехи Узбекистана на пути обеспечения гендерного равенства и положительные тенденции в мире, она перечислила существующие проблемы:
Каждая третья женщина в мире продолжает подвергаться насилию и домогательствам. Главная причина — дискриминационные нормы и законодательные системы;
Уровень безработицы среди женщин составляет 50%, когда как показатель среди мужчин — 30%;
Женщины зарабатывают в среднем на 20% меньше мужчин. Их работа часто не обеспечивает гарантий занятости, они не защищены трудовым законодательством и не имеют пенсий или медицинской страховки;
60% женщин заняты в неформальном секторе экономики. В странах с низким уровнем дохода этот показатель превышает 90%;
Одна из десяти женщин продолжает жить в условиях крайней нищеты;
Насилие в отношении женщин и дискриминационные социальные институты ежегодно обходятся мировой экономике в 6 триллионов долларов.
Также она добавила, что инвестиции в расширение экономических прав и возможностей женщин приносят огромные дивиденды для всего мира, и призвала все страны обеспечить выполнение итоговых рекомендаций сессий Комиссии по положению женщин.
«В мире, где царит фрагментация, предстоящий в сентябре 2024 года “Саммит будущего” предоставляет уникальную возможность восстановить доверие и сформировать новый международный консенсус о том, как защитить наше общее будущее. Это также шанс обеспечить открытость финансовых институтов и систем, чтобы они работали на благо женщин и мужчин», — заявила Сима Сами Бахус.
Она призвала включить гендерную проблематику в обязательства по финансированию развития, проводить экономическую и социальную политику, учитывающую гендерные аспекты, а также финансировать женские организации и объединения.