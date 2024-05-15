Насилие в отношении женщин и дискриминационные социальные институты ежегодно обходятся мировой экономике в 6 триллионов долларов.

«В мире, где царит фрагментация, предстоящий в сентябре 2024 года “Саммит будущего” предоставляет уникальную возможность восстановить доверие и сформировать новый международный консенсус о том, как защитить наше общее будущее. Это также шанс обеспечить открытость финансовых институтов и систем, чтобы они работали на благо женщин и мужчин», — заявила Сима Сами Бахус.