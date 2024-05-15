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Погода на предстоящих выходных изменится в худшую сторону в Приморье

Синоптики обещают сильные дожди и похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

По словам синоптиков, 18 и 19 мая будет переменчивая погода на территории всего Приморья. В субботу в некоторых муниципалитетах хлынет дождь, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Небольшие и умеренные дожди ожидаются в крае уже 18 мая. Минимальная температура воздуха составит +5…+14 °С, максимальная: +20…+29 °С. Во Владивостоке при этом осадков не будет, а столбики термометра покажут +21…+24 °С.

В воскресенье придут антициклон и циклон с фронтальными разделами с западной стороны, ближе к югу новь пройдут дожди. Максимальная температура значительно ниже субботней: +16…+22 °С. Осадки ожидаются и во Владивостоке, температура достигнет +17…+20 °С.

Ранее «КП» писала о концертах, которые пройду в мае. В дальневосточную столицу приедут именитые артисты и звезды.