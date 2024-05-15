Погода на предстоящих выходных изменится в худшую сторону в Приморье

Небольшие и умеренные дожди ожидаются в крае уже 18 мая. Минимальная температура воздуха составит +5…+14 °С, максимальная: +20…+29 °С. Во Владивостоке при этом осадков не будет, а столбики термометра покажут +21…+24 °С.