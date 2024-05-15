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Новые маршруты и остановки: в шести округах столицы изменится работа наземного городского транспорта

В 36 районах Москвы 16 и 17 мая изменится работа наземного городского транспорта. Появятся четыре объединенных и два новых маршрута, а также скорректируют трассы и добавят остановки на четырех уже существующих маршрутах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В шести округах столицы наземный городской транспорт будет ходить чаще, поездки станут еще комфортнее и безопаснее. Мы добавили маршруты, благодаря которым жителям новых жилых комплексов будет проще добираться до метро и дома. Продолжаем повышать комфорт поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

С 16 мая начнут работу два новых маршрута: № 128 «Метро “Филатов Луг”» — «ЖК “Андерсен”» и № 159 «Метро “Теплый Стан”» — «Поселок Марьино». Они заменят маршрут № 976, а благодаря сокращенным интервалам движения можно будет быстрее и удобнее добираться до метро. Вместо автобусов № 879 пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 117 в сторону Ямонтова и С162 до Московского.

Маршруты Т6 и Т43 объединят в новый — № 403. Транспорт будет следовать от Прибрежного проезда до Карамышевской набережной. Маршруты № 22, 87 и 727 объединят в новый маршрут № 427. Горожане смогут доехать от станции Гражданская второго Московского центрального диаметра до станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра. Транспорт станет курсировать чаще.

Помимо этого, автобусы Т42 начнут ходить в обе стороны через улицу Верхняя Масловка. Автобусы № 466 вместо Бутырской и Вятской улиц поедут через Петровско-Разумовский проезд и 2-ю Квесисскую улицу. Маршруты № 188 и 745 объединят в новый маршрут № 445 «Метро “Речной вокзал”» — «Районный центр “Нева”». Для автобусов № 594 добавят остановку «Метро “Ховрино”» возле транспортного хаба «Ховрино». Теперь они станут подъезжать ближе к автовокзалу Северные Ворота. Конечную остановку «Метро “Речной вокзал”» маршрута № 801 изменят на остановку «Районный центр “Нева”». Автобусы будут курсировать через станцию метро «Беломорская».

С 17 мая маршруты № 112 и 112 э объединят в новый магистральный маршрут М72. Все остановки оставят прежними, а интервалы движения сократят. Номера маршрутов № 541 и С838 изменят на № 751 и 838 соответственно. Транспорт ходит по Каширскому шоссе. Подробнее об изменениях работы транспорта можно узнать на сайте.