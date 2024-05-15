Новые маршруты и остановки: в шести округах столицы изменится работа наземного городского транспорта

«В шести округах столицы наземный городской транспорт будет ходить чаще, поездки станут еще комфортнее и безопаснее. Мы добавили маршруты, благодаря которым жителям новых жилых комплексов будет проще добираться до метро и дома. Продолжаем повышать комфорт поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
С 16 мая начнут работу два новых маршрута: № 128 «Метро “Филатов Луг”» — «ЖК “Андерсен”» и № 159 «Метро “Теплый Стан”» — «Поселок Марьино». Они заменят маршрут № 976, а благодаря сокращенным интервалам движения можно будет быстрее и удобнее добираться до метро. Вместо автобусов № 879 пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 117 в сторону Ямонтова и С162 до Московского.
Маршруты Т6 и Т43 объединят в новый — № 403. Транспорт будет следовать от Прибрежного проезда до Карамышевской набережной. Маршруты № 22, 87 и 727 объединят в новый маршрут № 427. Горожане смогут доехать от станции Гражданская второго Московского центрального диаметра до станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра. Транспорт станет курсировать чаще.
Помимо этого, автобусы Т42 начнут ходить в обе стороны через улицу Верхняя Масловка. Автобусы № 466 вместо Бутырской и Вятской улиц поедут через Петровско-Разумовский проезд и 2-ю Квесисскую улицу. Маршруты № 188 и 745 объединят в новый маршрут № 445 «Метро “Речной вокзал”» — «Районный центр “Нева”». Для автобусов № 594 добавят остановку «Метро “Ховрино”» возле транспортного хаба «Ховрино». Теперь они станут подъезжать ближе к автовокзалу Северные Ворота. Конечную остановку «Метро “Речной вокзал”» маршрута № 801 изменят на остановку «Районный центр “Нева”». Автобусы будут курсировать через станцию метро «Беломорская».
С 17 мая маршруты № 112 и 112 э объединят в новый магистральный маршрут М72. Все остановки оставят прежними, а интервалы движения сократят. Номера маршрутов № 541 и С838 изменят на № 751 и 838 соответственно. Транспорт ходит по Каширскому шоссе. Подробнее об изменениях работы транспорта можно узнать на сайте.