Новые маршруты и остановки: в шести округах столицы изменится работа наземного городского транспорта

Помимо этого, автобусы Т42 начнут ходить в обе стороны через улицу Верхняя Масловка. Автобусы № 466 вместо Бутырской и Вятской улиц поедут через Петровско-Разумовский проезд и 2-ю Квесисскую улицу. Маршруты № 188 и 745 объединят в новый маршрут № 445 «Метро “Речной вокзал”» — «Районный центр “Нева”». Для автобусов № 594 добавят остановку «Метро “Ховрино”» возле транспортного хаба «Ховрино». Теперь они станут подъезжать ближе к автовокзалу Северные Ворота. Конечную остановку «Метро “Речной вокзал”» маршрута № 801 изменят на остановку «Районный центр “Нева”». Автобусы будут курсировать через станцию метро «Беломорская».