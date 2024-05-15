На юбилейных «Меридианах Тихого» поддержат приморских кинематографистов

С 13 по 19 сентября в приморской столице пройдёт самый известный в регионе АТР — XX международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». За два десятилетия вокруг фестиваля сплотилось много поклонников, друзей, участников, кинематографистов отечественного и мирового уровня. В этом году в отборочную комиссию уже поступило более двухсот заявок — российских и зарубежных киноработ различных жанров, и ожидается намного больше.
Кинофестиваль пройдёт при поддержке Правительства и Министерства культуры и архивного дела Приморья. Он в который раз порадует регион новыми фильмами и откроет для зрителей новые таланты.
Как отметила заместитель председателя Правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, важным направлением кинофестиваля является нацеленность на поддержку именно приморского кинематографа и творческой молодежи. Также в правительстве региона отмечают важность развития культуры края, есть соответствующая госпрограмма.
Как сообщили в пресс-службе «Меридианов Тихого», в этом году фестиваль представит зрителям конкурсные работы — полнометражные и короткометражные фильмы, а также работы внеконкурсных программ — «Кино России», «Документальный экран», «Анимация», «Азиатский фокус», «Ретроспективы», «Короче… “. В рамках киноформа пройдут семинары, мастер-классы, лектории, круглые столы. Предполагается, что основные показы состоятся в кинотеатрах “Океан” и “Уссури”, много мероприятий запланировано в сквере Бриннера и на других городских площадках.
«У кинофорума много друзей по всему миру. Пришли фильмы из России, Индонезии, Китая, Филиппин, Непала, Индии, Таиланда, Сингапура, Малайзии. Есть хорошие работы в полном метре, которые можно определить в ту или иную программу», — сказал программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров.
Также в настоящий момент ведется активный набор волонтеров в команду кинофестиваля.
«Современная государственная повестка ставит перед кинофестивалем новые цели и задачи, требующие переосмысления его концепции и полноценной перезагрузки, в основе которой лежит наполнение программы новым содержанием и формами, придание мероприятию патриотического звучания. Вместе с тем, “Меридианы Тихого” сохраняют свою уникальность и международный статус кинопрограммы, включив в нее фильмы стран АТР и БРИКС», — уточнила Елена Бронникова.