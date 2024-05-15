На юбилейных «Меридианах Тихого» поддержат приморских кинематографистов

С 13 по 19 сентября в приморской столице пройдёт самый известный в регионе АТР — XX международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». За два десятилетия вокруг фестиваля сплотилось много поклонников, друзей, участников, кинематографистов отечественного и мирового уровня. В этом году в отборочную комиссию уже поступило более двухсот заявок — российских и зарубежных киноработ различных жанров, и ожидается намного больше.