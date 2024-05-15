В Беларуси сезон охоты на косулю начинается с 15 мая, проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции охраны растительного и животного мира.
В сообщении сказано, что в стране разрешена охота на взрослых самцов косули, на селекционных животных указанного вида любого возраста и пола в период с 15 мая по 30 сентября. Говорится, что охота допускается круглосуточно. Она может проводиться из засады или с подхода.
В ведомстве отметили, что в качестве орудий охоты разрешено использование нарезного (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью), а также метательного охотничьего оружия. Для поиска добытых или раненых косуль допускается применять охотничьих собак. Называются ретриверы, терьеры, таксы, спаниели, легавые.
Подчеркивается, что незаконная добыча животных влечет за собой уголовную ответственность по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы сроком до двух лет или ее лишением до трех лет. Также необходимо будет возместить причиненный ущерб в размере 120 базовых величин, или 4800 рублей (по состоянию на 15 мая 2024 года) за каждую убитую особь.