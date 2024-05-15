В Беларуси сезон охоты на косулю начинается с 15 мая

Подчеркивается, что незаконная добыча животных влечет за собой уголовную ответственность по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы сроком до двух лет или ее лишением до трех лет. Также необходимо будет возместить причиненный ущерб в размере 120 базовых величин, или 4800 рублей (по состоянию на 15 мая 2024 года) за каждую убитую особь.