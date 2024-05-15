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В Узбекистан идут дожди. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет уточнил свой прогноз на вторую половину недели. С сегодняшнего вечера в некоторых регионах Узбекистана начнутся дожди, завтра они пройдут почти по всей территории республики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Podrobno.uz

В Ташкенте переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−20 градусов, днем 24−26 градусов.

В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 13−18 градусов, днем 25−30 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 25−30 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 23−28 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17−22 градусов, днем 30−35 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 25−30 градусов.

В предгорных и горных районах переменная облачность, временами дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 8−13 градусов, днем 14−19 градусов.