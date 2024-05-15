В Узбекистан идут дожди. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17−22 градусов, днем 30−35 градусов.