В Узбекистан идут дожди. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В Ташкенте переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−20 градусов, днем 24−26 градусов.
В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 13−18 градусов, днем 25−30 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 25−30 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 23−28 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17−22 градусов, днем 30−35 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура ночью 15−20 градусов, днем 25−30 градусов.
В предгорных и горных районах переменная облачность, временами дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 8−13 градусов, днем 14−19 градусов.