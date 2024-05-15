В Омске начались рейды из-за парковок на газоне с помощью новой системы наложения штрафов

При этом, рейды зачастую проходят повторно по тем адресам, где уже было зафиксировано нарушение. В городской администрации пояснили, нередко случаи, когда водитель, получивший один штраф, затем вновь попадается на том же месте и становится обладателем еще одной денежной санкции.