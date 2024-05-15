В Омске начались рейды из-за парковок на газоне с помощью новой системы наложения штрафов

Как узнал «СуперОмск», ежедневные проверки проходят с помощью аппаратно-программного комплекса фотофиксации правонарушений «Паркнет», который ускоряет и упрощает процедуру. После того, как специалисты зафиксировали парковку на газоне, владельцу через пару недель придет оповещение о наложенном штрафе.
Во всем Омске насчитывается более сотни проблемных точек, где автомобилисты постоянно ставят машины на газон. Одно из таких мест — Пушкинский сквер возле поликлиники МСЧ № 7 по улице 50 лет Профсоюзов, 113 А.
Местные жители, ратуя за состояние сквера, регулярно жалуются, но то, что водители проезжают по тротуару и оставляют машины на траве. Как видно на фото выше, зелень даже перестала здесь расти из-за частых парковок.
"Согласно решению Омского городского Совета, запрещена остановка, стоянка на зеленых насаждениях, газонах, спортивных, детских площадках, тротуарах. За это предусмотрена административная ответственность согласно ст 32.3 КоАП, штраф 2 000 рублей.
Контрольные мероприятия проходят ежедневно, рейды проводятся по автоматической фиксации с применением прибора «Паркнет», выявляются нарушения, фиксируется, налагается административный штраф.
Специалист департамента контроля составляет маршрут следования, обращая внимание на жалобы граждан, выезжает согласно маршруту и фиксирует правонарушения с помощью «Паркнет», аппарат фиксирует самостоятельно и потом фотографии передаются на сервер, где обрабатываются специалистами«, — заявила “СуперОмску” главный специалист Управления контроля по Советскому и Центральному административным округам Департамента контроля Наталья Воровкина.
При этом, рейды зачастую проходят повторно по тем адресам, где уже было зафиксировано нарушение. В городской администрации пояснили, нередко случаи, когда водитель, получивший один штраф, затем вновь попадается на том же месте и становится обладателем еще одной денежной санкции.
Отметим, что не предлагается альтернатива водителям, которых изгоняют с тротуаров и газонов. Число парковок в Омске не растет также быстро, как количество машин.