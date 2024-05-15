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С начала года в Казахстане зарегистрировано 40 тысяч браков

Лидеры по количеству бракосочетаний — Алматы, Астана и Шымкент.

Источник: Kapital.kz

За 10 последних месяцев государственная корпорация «Правительство для граждан» зарегистрировала в Казахстане более 103 тыс. браков, в том числе 40 тыс. новых семей появилось с начала 2024 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Лидеры по количеству бракосочетаний — Алматы, Астана и Шымкент.

Также с июля 2023 года зарегистрировано рождение 328 тыс. новых граждан страны.

Сейчас «Правительство для граждан» проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.

Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют.