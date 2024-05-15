Названы самые пожароопасные районы Башкирии.

По неосторожному обращению с огнем в прошлом сезоне в Башкирии было возбуждено три уголовных дела и более 2 тысяч административных дел. Туристы, рыбаки, даже хозяева участков, которые просто сжигают мусор, становятся нарушителями, отметил первый заместитель начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ Эдуард Идрисов.