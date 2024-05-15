Названы самые пожароопасные районы Башкирии — они находятся в лесной зоне Зауралья, это, в частности, Белорецкий и Абзелиловский районы. Об этом сообщили в «Башинформе» на пресс-конференции, посвященной готовности к летнему сезону.
В марте прошла проверка, и республика была признана готовой к пожароопасному сезону. Определены 186 населенных пунктов, которые требуют особого внимания в связи с угрозой быстрого распространения огня.
По неосторожному обращению с огнем в прошлом сезоне в Башкирии было возбуждено три уголовных дела и более 2 тысяч административных дел. Туристы, рыбаки, даже хозяева участков, которые просто сжигают мусор, становятся нарушителями, отметил первый заместитель начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ Эдуард Идрисов.
— Причины устанавливаются всегда. Виновников мы выявляем. Для возбуждения уголовного дела при повреждении строений ущерб должен быть более 200 тысяч рублей, — пояснил спикер. — Если вам нанесен ущерб по вине соседа или нанятого рабочего, вы являетесь третьим лицом, можете обратиться в судебном порядке.
Штрафы растут в связи с увеличением рисков. В совокупности в прошлом сезоне было наложено 10 млн штрафов.
Традиционно самыми пожароопасными месяцами в Башкирии являются конец июля — август.