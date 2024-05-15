Как в Челябинске отметили 9 мая

«Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер. — 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Советский солдат, несмотря на все трудности, дошёл до Берлина, водрузил знамя Победы над поверженным рейхстагом. Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны — День Победы. Челябинская область внесла свой значительный вклад в дело Победы. Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, многие из них пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт, и они выковали меч Победы. Сегодня мы с вами возлагаем цветы и венки у Вечного огня в знак памяти, потому что мы чтим и помним подвиг наших героев. Сегодня тоже рубежное время, по сути, тот же враг, коллективный Запад, угрожает нашей стране, её независимости и свободе. Сегодня уже нынешнее поколение наших воинов сражается за нашу землю, освобождает наши исторические территории. Дорогие земляки, вечная память народу-освободителю, вечная память воинам-победителям, труженикам тыла! Слава нынешним воинам — бойцам специальной военной операции! С праздником! С Днём Великой Победы!».