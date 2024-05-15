Как в Челябинске отметили 9 мая

Во всех этих мероприятиях принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Герои фронта и тыла
Первой и, наверное, самой трогательной церемонией стало возложение венков к Вечному огню на Аллее Славы. В годы Великой Отечественной войны более 320 тысяч южноуральцев отправились на фронт. Не вернулись свыше 159 тысяч.
«Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер. — 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Советский солдат, несмотря на все трудности, дошёл до Берлина, водрузил знамя Победы над поверженным рейхстагом. Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны — День Победы. Челябинская область внесла свой значительный вклад в дело Победы. Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, многие из них пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт, и они выковали меч Победы. Сегодня мы с вами возлагаем цветы и венки у Вечного огня в знак памяти, потому что мы чтим и помним подвиг наших героев. Сегодня тоже рубежное время, по сути, тот же враг, коллективный Запад, угрожает нашей стране, её независимости и свободе. Сегодня уже нынешнее поколение наших воинов сражается за нашу землю, освобождает наши исторические территории. Дорогие земляки, вечная память народу-освободителю, вечная память воинам-победителям, труженикам тыла! Слава нынешним воинам — бойцам специальной военной операции! С праздником! С Днём Великой Победы!».
Как и сказал губернатор, огромный вклад в Победу внесли труженики тыла. В годы войны на Южный Урал эвакуировали свыше 300 промышленных предприятий. Для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, за значительный вклад жителей области в достижение Победы, обеспечение производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Челябинску, Магнитогорску и Златоусту присвоили почётное звание «Город трудовой доблести».
Дождь параду не помешал
Далее глава региона отправился на площадь Революции, где состоялось торжественное построение личного состава войск Челябинского гарнизона, а также прошёл парад военной техники. Не помешала даже дождливая погода.
Как и в прежние годы, по площади Революции сводными колоннами прошли военнослужащие, ветераны, кадеты, женский парадный расчёт от Челябинского профессионального колледжа. Зрители увидели образцы различной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны — танки Т-34, ИС-3, самоходную установку САУ-152.
После торжественной части все желающие могли осмотреть технику (как современную, так и раритетную) на выставке, которую развернули на Театральной площади.
Было время и для общения с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, которым отвели самые лучшие места. Надо сказать, что в области действует целый комплекс мер поддержки ветеранов.
Так, по решению губернатора единовременную выплату в увеличенном размере получили участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей. Область помогает с приобретением жилья и его ремонтом (как текущим, так и капитальным), с газификацией (речь идёт о подводке к дому газопровода и об установке внутридомового газового оборудования).
В полтора раза увеличили суммы на санаторно-курортное лечение, причём путёвки предоставляют вне очереди.
Снова опорный край державы
По традиции завершающим мероприятием дня стал праздничный концерт «Победа будет за нами!» в театре оперы и балета имени Глинки.
«С самых первых дней Южный Урал активно помогал фронту, стал опорным краем державы, — напомнил перед концертом глава региона. — И сегодня мы по-прежнему сохраняем этот высокий статус. Наши оборонные предприятия работают каждый день в три смены и надёжно обеспечивают армию и флот всем необходимым. Наши земляки — участники специальной военной операции мужественно выполняют свой воинский долг. Они — прямые наследники поколения победителей и достойно продолжают дело своих дедов и прадедов».
Особые слова благодарности губернатор адресовал одному из почётных гостей, участнику Великой Отечественной войны Николаю Егоровичу Шайбалову, который участвовал в освобождении от фашистов советской Украины, Болгарии, Румынии. По словам Алексея Текслера, на таких людей, как Николай Егорович, равняются и нынешние защитники Отечества.
Большим подарком для всех зрителей стала концертная программа. В ней выступили победитель национального проекта патриотической песни «Родники», солист Владимирской филармонии Максим Резниченко с театром танцевальных миниатюр Hi-Tech, специальный гость концерта народный артист России, лауреат Государственной премии, актёр театра, кино и телевидения Евгений Князев, мужской хор «Брависсимо» и многие другие.
Кстати
В помощь госпиталю и бойцам
В праздник губернатор посетил окружной военный госпиталь, чтобы поздравить находящихся на лечении бойцов.
Всем вручили подарки. Глава региона пообщался с военнослужащими, нашёл для каждого слова поддержки.
«Ребята боевые, все прошли боевое крещение, как их деды и прадеды, на полях сражений. Мы ими гордимся, — поделился впечатлениями Алексей Текслер. — Тут бойцы из разных регионов, но все они наши, близкие».
После губернатор проверил, как проходит очередной этап ремонтных работ в госпитале, узнал, какая требуется помощь.
«На госпиталь я обращаю особое внимание. Мы завершили полностью капитальный ремонт объекта, — рассказал Алексей Текслер. — Ещё год назад он выглядел совсем по-другому. Договорились в этом году завершить фасадные работы, сделали благоустройство в сквере, где ребята могут гулять и дышать свежим воздухом, что немаловажно».
Напомним, что по решению губернатора за счёт средств областного бюджета в медицинском учреждении провели капитальный ремонт, благоустроили территорию и купили современное медицинское оборудование, в том числе эндоскопическое, офтальмологическое, лабораторное, для ультразвуковой диагностики и рентгенологическое.
Главе региона показали проект ремонта фасада, фундамента и кровли хирургического корпуса, а также замены ограждающего забора на улице Труда. Все эти планы губернатор одобрил и распорядился выделить из областного бюджета необходимые средства.
«Госпиталь живёт своей военной жизнью, а мы всегда будем ему помогать и будем помогать нашим ребятам», — заверил Алексей Текслер.