В Пермском крае будет затруднён проезд на участке дороги Кунгур — Соликамск

Проезд будет затруднён на участке дороги Кунгур — Соликамск в Пермском крае, сообщает краевое Министерство транспорта.
Движение для транспорта будет затруднено на железнодорожном переезде возле посёлка Углеуральский. Причиной станут плановые ремонтные работы, которые будут проходить с 00:00 15 мая по 03:30 16 мая.
В ведомстве уточнили, что пропуск для транспорта экстренных служб будет осуществляться незамедлительно.
В Министерстве транспорта Пермского края просят водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут поездок. Точное расположение участка отображено на схеме.