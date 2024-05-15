Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае будет затруднён проезд на участке дороги Кунгур — Соликамск

Движение будет ограничено на железнодорожном переезде.

Источник: Минтранс Пермского края

Проезд будет затруднён на участке дороги Кунгур — Соликамск в Пермском крае, сообщает краевое Министерство транспорта.

Движение для транспорта будет затруднено на железнодорожном переезде возле посёлка Углеуральский. Причиной станут плановые ремонтные работы, которые будут проходить с 00:00 15 мая по 03:30 16 мая.

В ведомстве уточнили, что пропуск для транспорта экстренных служб будет осуществляться незамедлительно.

В Министерстве транспорта Пермского края просят водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут поездок. Точное расположение участка отображено на схеме.