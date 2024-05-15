Губернатор Красноярского края высадил деревья в сквере имени Чернышевского

«Эта замечательная акция, проводится уже в пятый раз по решению президента. Изначально была цель высадить 27 млн деревьев в память о каждом не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны, эти планы многократно превышены. В каждой семье есть свой герой, есть те, кто воевал и, к сожалению, те, кто не вернулся, но память о них сохраняется. Мы высаживаем деревья, чтобы эта память жила дальше», — отметил Михаил Котюков.