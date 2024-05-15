Губернатор Красноярского края высадил деревья в сквере имени Чернышевского

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Глава региона вместе с волонтерами высадил деревья в память о героях погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня такие мероприятия проходят по всему краю. В посадках деревьев и кустарников участвуют ветераны, семьи погибших, волонтеры, молодежь и школьники. За время проведения акции в ней приняли участие свыше 5,5 млн человек из более чем 50 стран мира.
«Эта замечательная акция, проводится уже в пятый раз по решению президента. Изначально была цель высадить 27 млн деревьев в память о каждом не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны, эти планы многократно превышены. В каждой семье есть свой герой, есть те, кто воевал и, к сожалению, те, кто не вернулся, но память о них сохраняется. Мы высаживаем деревья, чтобы эта память жила дальше», — отметил Михаил Котюков.
Напомним, Красноярский край участвует в акции «Сад памяти» с 2020 года. За это время свой вклад в сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны внесли более 6 тыс. жителей региона, в общей сложности они высадили 173 тыс. деревьев и кустарников.
Для того, чтобы вступить в ряды участников Международной акции можно посадить памятное дерево в своем саду или на приусадебном участке, а затем нанести эту точку на карту на официальном сайте садпамяти2024.рф и поделиться в социальных сетях историей своего героя.