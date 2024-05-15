Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам пообещали снегопад и температурные качели во второй половине мая

Снежная стихия может накрыть регион на следующей неделе.

Сейчас в Ричмонде: +17° 9 м/с 88% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1.ru

О том, что в конце мая в Омской области может выпасть снег, свидетельствуют данные сервиса Ventusky. Осадки ожидаются утром 24 мая. Температура в этот день составит +17 градусов. Действительно ли Омск накроет снежная непогода накануне лета, сказать сложно, ведь прогноз погоды меняется часто.

Также во второй половине мая погода устроит омичам температурные качели. По прогнозу Ventusky, к 18 мая температура поднимется до +18, а уже в начале следующей недели, 20 мая, похолодает до +7. Потом температура снова начнёт расти, и к 23 мая составит до +21 градуса. Но ко вторнику, 28 мая, опять станет холоднее до +10.

Вместе с тем омичей ждут осадки, туман и грозы. В регионе обещают дождь 19, 20, 21, 24, 27, 28 мая.