Омичам пообещали снегопад и температурные качели во второй половине мая

О том, что в конце мая в Омской области может выпасть снег, свидетельствуют данные сервиса Ventusky. Осадки ожидаются утром 24 мая. Температура в этот день составит +17 градусов. Действительно ли Омск накроет снежная непогода накануне лета, сказать сложно, ведь прогноз погоды меняется часто.
Также во второй половине мая погода устроит омичам температурные качели. По прогнозу Ventusky, к 18 мая температура поднимется до +18, а уже в начале следующей недели, 20 мая, похолодает до +7. Потом температура снова начнёт расти, и к 23 мая составит до +21 градуса. Но ко вторнику, 28 мая, опять станет холоднее до +10.
Вместе с тем омичей ждут осадки, туман и грозы. В регионе обещают дождь 19, 20, 21, 24, 27, 28 мая.