Омичам пообещали снегопад и температурные качели во второй половине мая

Также во второй половине мая погода устроит омичам температурные качели. По прогнозу Ventusky, к 18 мая температура поднимется до +18, а уже в начале следующей недели, 20 мая, похолодает до +7. Потом температура снова начнёт расти, и к 23 мая составит до +21 градуса. Но ко вторнику, 28 мая, опять станет холоднее до +10.