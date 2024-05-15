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Два татарстанских аэропорта временно закрыты

В Росавиации заявили, что меры ввели из-за обеспечения безопасности полетов.

Источник: аэропорт Казань

Работа аэропортов «Казань» и «Бегишево» временно ограничена из-за введенных мер безопасности полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов утром 15 мая введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане: “Казань” и “Нижнекамск”. Аэропорт “Казань” временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 7:27 мск, аэропорт “Нижнекамск” — с 7:55 мск. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты делают все, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее из-за нелетной погоды в казанском аэропорту отменили два рейса из ОАЭ.