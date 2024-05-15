Алматинцев предупредили о проливных дождях

Синоптики также сообщали, какой будет погода в мае по Казахстану. Так, в течение месяца прогнозировали неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром, в отдельные дни — с выпадением града. Ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в южной половине — до +30…+40 градусов.