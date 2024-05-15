Алматинцев предупредили о проливных дождях

В Алматы с вечера 16 мая, по прогнозу синоптиков, ожидается выпадение интенсивных осадков в виде дождя высотой местами до 20 мм.
"Коммунальные службы города приведены в готовность. Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами.
Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком. При необходимости количество рабочих и спецтехники будет увеличено. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", — сообщает пресс-служба акимата города.
Коммунальными службами города была произведена работа по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Уже вывезено около 865 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены.
"В связи с ухудшением погодных условий, жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы. Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.
Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", — отмечается в сообщении.
В акимате также напомнили, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье 505 КоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана, в том числе и в Алматы. Сообщалось, что в южной столице погода ожидается без осадков, температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Синоптики также сообщали, какой будет погода в мае по Казахстану. Так, в течение месяца прогнозировали неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром, в отдельные дни — с выпадением града. Ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в южной половине — до +30…+40 градусов.