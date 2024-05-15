Анапу 15 мая засыпало градом

Мы писали, на Кубани 15 мая ожидается дождь и сильный ветер. В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Утром в южной половине края ожидается туман. В отдельных районах комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с. Ветер южной четверти 4−9 м/с, местами порывы до 12−14 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с.