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Анапу 15 мая засыпало градом

Анапу накрыла непогода.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°

Видеокадры стихии выкладывают в соцсетях местные жители.

Напомним, в Темрюке днем 13 мая прошел сильный град. Местные жители рассказывали, что во дворах дети играли в снежки.

Мы писали, на Кубани 15 мая ожидается дождь и сильный ветер. В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Утром в южной половине края ожидается туман. В отдельных районах комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с. Ветер южной четверти 4−9 м/с, местами порывы до 12−14 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с.