В Самарской области может появиться семейный МФЦ

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина рассказала о реализации проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в 63-м регионе.
По словам Марины Сидухиной, семейная политика всегда в приоритете для правительства Самарской области. В регионе сейчас действуют более 25 мер соцподдержки семей. В рамках проекта «Крепкая семья» работа идет по следующим направлениям: сохранение семейных традиций, духовно-нравственное воспитание детей, поддержка многодетных и приемных семей, поддержка семей с детьми-инвалидами и др.
Одно из ключевых мероприятий проекта — ежегодный форум семей. В 2024-м он пройдет 22 мая в Тольятти. Его темой будет «Многодетность как тренд современной России».
Новым направлением работы партпроекта стали выездные семейные приемные. Первый выезд состоялся в поселок Рощинский. Родители и их дети получили необходимые консультации и помощь прямо на месте. Эта работа будет продолжена.
Также депутат рассказала о планах по открытию в Самарской области многофункционального семейного центра или семейного МФЦ. Его запуск намечен на осень.
Среди других направлений работы партпроекта: цикл встреч «Семейная гостиная», посвященный проблемным точкам многодетных семей региона; работа по реализации социального контракта; внедрение системы долговременного ухода; работа над законодательной базой и др.
— Направлений работы много, но главное — это семья. Как я всегда говорю, все начинается с семьи. Именно в семье ребенок рождается, получает первый опыт воспитания в семье, и именно в семье закладываются нравственные, духовные ценности, — отметила координатор партпроекта Марина Сидухина.
Напомним, поддержка семей — одно из основных направлений, которые отражены в народной программе партии «Единая Россия». Кроме того, в скором времени в РФ запустят нацпроект «Семья». Срок начала его реализации — 1 января 2025 года.