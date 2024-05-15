В Самарской области может появиться семейный МФЦ

— Направлений работы много, но главное — это семья. Как я всегда говорю, все начинается с семьи. Именно в семье ребенок рождается, получает первый опыт воспитания в семье, и именно в семье закладываются нравственные, духовные ценности, — отметила координатор партпроекта Марина Сидухина.