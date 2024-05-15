Две станции метро Петербурга закроют на капремонт уже 1 июня

— Провел выездное совещание по вопросу капитального ремонта станции метро «Удельная». Осмотрел поврежденные участки и лично убедился в необходимости проведения восстановительных работ. Станцию не ремонтировали с момента открытия, и за эти 42 года часть конструкций наклонного хода и вестибюля пришла в негодность. Приняли решение о закрытии «Удельной» на капитальный ремонт с 1 июня — после завершения текущего учебного года. Пассажиров станции во время ремонта будут обслуживать 13 маршрутов наземного транспорта, — заявил в конце марта 2024 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.