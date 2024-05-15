Две станции метро Петербурга закроют на капремонт уже 1 июня

— Провел выездное совещание по вопросу капитального ремонта станции метро «Удельная». Осмотрел поврежденные участки и лично убедился в необходимости проведения восстановительных работ. Станцию не ремонтировали с момента открытия, и за эти 42 года часть конструкций наклонного хода и вестибюля пришла в негодность. Приняли решение о закрытии «Удельной» на капитальный ремонт с 1 июня — после завершения текущего учебного года. Пассажиров станции во время ремонта будут обслуживать 13 маршрутов наземного транспорта, — заявил в конце марта 2024 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Уже понятно, что пассажирская нагрузка на ближайшие станции метро — «Озерки», «Пионерская» и «Проспект Просвещения» — увеличится. Усиленные и продленные маршруты будут курсировать как до этих подземных соседей «Удельной», так и до более отдаленных станций «Комендантский проспект» (конечный пункт фиолетовой ветки) и «Гражданский проспект» (красная ветка).
До «Пионерской» растянули маршруты № 38 и 45, до «Озерков» — № 222, до «Комендантского проспекта» — № 85. Дополнительным подвижным составом усилят автобусные маршруты № 45, 86, 93, 171, 222, а также трамвайные № 20 и 21.
— Пассажиров будут перевозить более 180 транспортных средств по будням и свыше 120 — по выходным дням, — сообщили в Комтрансе.
Известно, что в ходе капитального ремонта на «Удельной» обновят наклонный ход (сейчас при спуске эскалатор заметно дергается) и инженерные сети, приведут в порядок помещения эскалаторного, кассового и машинного залов.
— Эти работы необходимо провести для обеспечения безопасности пассажиров и персонала, — подчеркнул Кирилл Поляков.
Завершить ремонт планируют в мае 2025 года.
Планы глобальны. На месте небольшого павильона должно появиться пятиэтажное здание, где найдется место не только для просторного нового вестибюля, но и для современного единого диспетчерского центра метрополитена (ЕДЦМ). Работы разделят на два этапа. Первый — собственно стройка нового объекта, а также реконструкция наклонного хода станции, обновление инженерных сетей, замена трех эскалаторов и сооружение четвертого, капремонт технических, вспомогательных и административных помещений, необходимых для обслуживания пассажиров. В ходе второго этапа строители завершат отделку здания, создадут техническую и инженерно-технологическую инфраструктуру ЕДЦП.
— Первый этап реконструкции продлится 36 месяцев. Продолжительность работ по второму этапу составит 26 месяцев. Открыть станцию для пассажиров планируется по завершении первого этапа работ — 1 июня 2027 года, — сообщили в Смольном.
Известно, что глобальное обновление «Фрунзенской» обойдется городу в 9,4 млрд рублей. На три года будут усилены шесть маршрутов наземного транспорта: автобусные № 50, 64, 225 и 263, а также троллейбусные № 15 и 17. На них пассажиры смогут добраться до станций метро «Технологический институт», «Московские ворота», «Балтийская» и «Обводный канал».