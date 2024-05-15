Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 18 мая

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 18 мая. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, 18 мая не будут работать те, у кого 13 и 18 мая выпало на трудовой или же социальный отпуск. Кроме того, рабочая суббота окажется нерабочим днем для тех, кто 13 или 18 мая был на больничном.
В Минтруда добавили, что в рабочую субботу 18 мая не будут работать и те из белорусов, кто устроился на работу в период с 15 по 17 мая. Также суббота 18 мая окажется нерабочим днем для тех, кто находился на курсах повышения квалификации, командировке, переподготовке.